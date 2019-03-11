شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يكشف كواليس صلحه مع مرتضى منصور: أرسل لى كارنيهات العضوية مشكورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق، بانتصار الزمالك الكبير على حساب جورماهيا الكينى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وفى سياق منفصل، كشف حازم إمام كواليس صلحه مع مرتضى منصور قائلا:"دار حوار بيننا وسألته عن منعى من دخول الزمالك فقال بالتأكيد لا يوجد منع فأنت ابن نادى الزمالك وأرسل لى كارنيهات العضوية بعدها بدقائق مشكورا ولا أحتاج دعوة للتواجد فى الزمالك، وسأكون متواجدا فى احتفالية صعود الزمالك للدور التالى من البطولة".

أضاف حازم إمام خلال مداخلته مع برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور إن لاعبى الزمالك قدموا مباراة رائعة وعلى رأسهم فرجانى ساسى الذى يراه يلعب بعقله، بالإضافة إلى محمود علاء الذى وصفه بإنه أفضل المدافعين بمصر.

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وأوضح الثعلب الصغير، أن استمرار جروس على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض يساهم بشكل كبير فى تطوير مستوى الفريق، خاصة أنه عالج بعض الأخطاء التى حدثت فى إحدى الفترات.

تابع الثعلب إن طلب الزمالك بتأجيل مباراة المقاولون العرب فى الدورى الممتاز يعد مطلبا مشروعا، لإنه ممثل مصر فى الكونفدرالية، ويرتبط بمواجهة هامة أمام نصر حسين داى فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية ستحسم تأهله لربع نهائى الكونفدرالية وقال:"دورى أوفر العدالة لكل الفرق وليس الزمالك فقط، ومن حق الزمالك أن يحصل على راحة كافية بين مباراتى البطولة الأفريقية بما إنه ممثل للكرة المصرية".