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الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة سموحة بالدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الإثنين فريق الإسماعيلى استعداداته لمواجهة سموحة والمقرر لها غداً الثلاثاء بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري العام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

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يلتقى الدراويش فريق سموحة الثلاثاء على أن تغادر البعثة بعدها لخوض مواجهة الأفريقي التنسي باستاد رادس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

 

كان الإسماعيلى قد تعادل مع مازيمبى الكونغولى بهدف لمثله ليودع منافسات البطولة القارية رسمية اثر جمع نقطتين من خمس مباريات.

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