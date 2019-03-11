فيديو .. خالد الغندور لـ"سوبر كورة" : إبراهيم نور الدين حاسس إن حد ساحر له

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن إبراهيم نور الدين من أكثر الحكام موهبة ولكن طريقته وأسلوبه قاده إلى منطقة أخرى لمتابعة التفاصيل ومشاهدة الفيديو الرابط التالي

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