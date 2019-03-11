شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش بـ6 مواجهات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة بلاك بول المفتوحة لسيدات الاسكواش والتي تشارك فيها بطلات العالم من الأولى حتى الرابعة والعشرين نصفهن من المصريات ويمثلن ثماني دول إلى جانب مصر هي انجلترا وفرنسا وهولندا والهند وبلجيكا وماليزيا وويلز وهونج كونج.

من بين المشاركات فى البطولة رنيم الوليلي ونور الشربيني ونور الطيب صاحبات التصنيف الأول والثاني والثالث والهولندية جويل كينج المصنفة الثالثة ، والفرنسية كاميلي سيرمي المصنفة الخامسة والانجليزيتان سارة جان بيري ولورا مازارو المصنفتان في المركزين السادس والسابع.

تنطلق المنافسات في الثالثة والنصف ظهرا بالتجمع الخامس، حيث تقام مواجهة قوية بين المصريتين يثرب عادل وميار هاني ، كما تواجه روان العربي نظيرتها لاعبة هونج كونج آني او ، وتلتقي المصرية هانيا الحمامي مع مواطنتها سلمى يوسف، وتواجه سلمى هاني البلجيكية نيلي جيلس ، وتلتقي مريم متولي وتسني ايفانز لاعبة ويلز ، وتتواجه الانجليزية اليسون ويترز مع المصرية زينة مكاوي .

وتنتظر المصنفات الأوائل الفائزين في الجولة الاولى ، لتبدأ المواجهات الصعبة بعد غد الثلاثاء والتي ستشهد ظهور الوليلي والشربيني والطيب.