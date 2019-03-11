أحداد يكشف سبب وقوفه على الكرة أمام جورماهيا بعد عقوبة الـ 300 ألف جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المغربى حميد أحداد أحداد مهاجم الزمالك، إن وقوفه على الكرة أمام جورماهيا الكينى فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية جاء بسبب أحداث اللقاء السابق الذى جمع الفريقين فى نيروبى فى الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.
تابع أحداد فى تصريحات لقناة المحور قائلاً:"الزمالك عاد لمكانه الطبيعى بصدارة المجموعة وسنلعب على الفوز فى الجزائر.. فالأسد يمرض ولا يموت.. عندما واجهنا جورماهيا فى كينيا، وسجلوا 4 أهداف فى مرمانا قام المدرب بحركات غير أخلاقية تجاهنا، ومن هنا قررت الوقوف على الكرة بعد الرد فى لقاء برج العرب فى الملعب".
كان الزمالك قد تعرض للخسارة أمام جورماهيا فى الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين وفاز عليه الأبيض فى لقاء برج العرب برباعية نظيفة ما أدى إلى اعتلاء الزمالك صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل حيث سيحل الزمالك ضيفا على نصر حسين داى بالجزائر وسوف يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.
وكان مجلس إدارة نادى الزمالك قد قرر تغريم حميد أحداد 300 ألف جنيه بسبب واقعة الوقوف على الكرة فى مواجهة جورماهيا التى أقيمت بالأمس.
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