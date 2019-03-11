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سموحه يدعو أعضائه لمسانده الفريق أمام الاسماعيلى في برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت إدارة نادى سموحه الدعوة لأعضاء النادي ومحبى وعشاق الفريق الأزرق ، لمشاهدة مباراة سموحه الهامة والمرتقبة أمام فريق الإسماعيلى ، والتي ستجري على ملعب ستاد برج العرب، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

وطلبت إدارة سموحة من الراغبين فى  حضور المباراة التوجه لمكتب مدير الأمن بمركز الخدمات للحصول على الدعوة، علما بأن إدارة النادى توفر وسائل لنقل الأعضاء للاستاد وقد تقرر أن يكون التجمع فى تمام الساعة الواحدة ظهرا أمام مبنى ستاد التنس الدولى.

 

 

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