سوبر كورة .. سيناريوهات تأهل الزمالك بالكونفدرالية بعد رباعية جورماهيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منافسات الجولة الخامسة فى المجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها الزمالك فى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ويتبقى جولة وحيدة ستقام فى السادسة من مساء الأحد المقبل حيث سيحل الزمالك ضيفاً على نصر حسين داى فى الجزائر على أن يستضيف جورماهيا الكينى فى نيروبى نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى فى نفس موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داى.

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