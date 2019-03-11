مواعيد مباريات اليوم الأثنين 11 / 3 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأثنين الموافق 11 /3 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الداخلية والمقاصة على ستاد كلية الشرطة ومباراة حرس الحدود وانبى على ستاد المكس ومباراة وادى دجلة وطلائع الجيش على ستاد بتروسبورت

موعد مباراة الداخلية والمقاصة

تقام مباراة الداخلية ومصر المقاصة على ستاد كلية الشرطة فى تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين فى مواجهة صعبة لاسيما بعد تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما حقق الفريق الفيومى فوزاً كبيراً على الانتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 37 هدف فيما يحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .

ويحلم علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية بالتخلص من لعنة التعادلات التى تسيطر على نتائج فريقه باحثاً عن حصد النقاط الثلاث للتخلص من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة فيما يطمع طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة فى مواصلة قطار الانتصارات للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى.

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موعد مباراة حرس الحدود وانبى

تقام مباراة حرس الحدود وانبى على ستاد المكس فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين فى مواجهة يدخلها الفريق السكندرى بحثاً عن العودة للانتصارات بعد التعادل السلبى مع النجوم فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق البترولى من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري

ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 27 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 36 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بإستغلال تراجع مستوى انبى هذا الموسم وإقامة المباراة على ملعبه لحصد النقاط الثلاث فيما يرى على ماهر المدير الفنى لأنبى أن توديع المركز الأخير ليس صعباً على الفريق البترولى إن أجاد لاعبيه التركيز فى المواجهات المقبلة للهروب من شبح الهبوط .

موعد مباراة وادى دجلة وطلائع الجيش

تقام مباراة وادى دجلة وطلائع الجيش على ستاد بتروسبورت فى تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على انبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة فيما خسر الطلائع من المصرى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة .

ويحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 40 هدف فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 25 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 31 هدف .

ويبحث البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للطلائع عن العبور بفريقه من عنق الزجاجة بعد تراجع النتائج بشدة فى الاونة الاخيرة مطالباً إياهم بتلافى الاخطاء الدفاعية وإستغلال الفرص للتسجيل فيما يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة عن تحقيق الفوز الثانى على التوالى فى خطة الهروب من مراكز القاع .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.