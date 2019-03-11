شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم يكشف موقف تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الزمالك طلب رسمياً تأجيل مباراته أمام المقاولون العرب والمحدد لها الخميس المقبل إلى يوم 20 مارس لارتباطه بمواجهة حسين داي الجزائرى يوم الأحد المقبل، فى الجولة السادسة للبطولة الكونفدرالية.

وتابع سويلم لـ ”الخليج 365” أنه تم رفع طلب الزمالك إلى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، والذى بدوره طلب إحالة الطلب إلى لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين التى تحدد الموقف خلال ساعات.

وأضاف المدير التنفيذى للجبلاية أنه سيتم حسم موقف مباراة الزمالك والمقاولون العرب خلال الساعات المقبلة من قبل لجنة المسابقات، مؤكداً أن اتحاد الكرة يساند جميع الأندية فى المحافل الدولية، خاصة أن الزمالك يحتاج للفوز أو التعادل للتأهل لدور الـ8 بالبطولة الكونفدرالية.