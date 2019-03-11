شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد 150 ألف جنيه مكافأة لكهربا على كل هدف فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، 150 ألف جنيه مكافأة خاصة لكهربا مهاجم الفريق الأبيض على كل هدف يسجله فى مرمى نصر حسين داى الجزائرى فى المباراة المقبلة التى ستجمع الفريقين، يوم الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وأوضح مرتضى منصور، فى تصريحات تليفزيونية، أن كهربا تحدث معه عن الغرامة السابقة التى وقعت عليه بقيمة 300 ألف جنيه ليوضح له رئيس الزمالك أنه حدد 150 ألف جنيه له على كل هدف يسجله فى المباراة المقبلة وإذا سجل هدفين سيكون بذلك عوض تلك الغرامة.

وكان كهربا تمت معاقبته على واقعة البصق تجاه الجمهور فى مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الثالثة بإيقافه مباراة وتغريمه 300 ألف جنيه من قبل مجلس الإدارة، وغاب عن الجولة الرابعة التى جمعت الفريقين الأبيض بنظيره الأنجولى فى الكونفدرالية ثم عاد للمشاركة بعد رفع الإيقاف أمام جورماهيا، حيث شارك بديلا فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التى جمعت التى جمعت الفريقين بالجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل، حيث سيحل الزمالك ضيفا على نصر حسين داى بالجزائر، وسوف يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.