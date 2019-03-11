موعد مباراة النصر وذوب آهن في منافسات دوري أبطال آسيا 2018-2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة النصر وذوب آهن ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في كافة أرجاء قارة آسيا، وخاصةً مشجعي كرة القدم في المملكة العربية السعودية ودولة إيران، كما أنهم يرغبون التعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر اليوم في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر وذوب آهن

من المقرر أن يفتتح استاد آل مكتوم الذي يقع مقره بنادي النصر أبوابه في موعد مباراة النصر وذوب آهن، والتي من المتفق عليه أن يكون في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، وأن يكون في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة النصر اليوم

من أبرز القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا مجموعة قنوات بي إن سبورت، وأيضاً مجموعة قنوات الكأس الرياضية، وفي موعد مباراة النصر وذوب آهن، ستقوم قناة بي إن سبورت 1 إتش دي بنقل أحداث اللقاء على شاشتها الفضية.

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ومن الجدير ذكره أن هذا اللقاء سيتم إذاعته من خلال برنامج استديو التحليلي الذي سيتم عرضه من خلال القناة، والذي سيعقده المعلق الرياضي عامر الخوذيري وأيضاً محمد السعدي، والذي سيقوم بتحليل أحداث اللقاء في الشوطين الأول والثاني، ويُذكر أن قناة الكأس الرياضية أيضاً ستقوم ببث أحداث اللقاء في موعده.

تفاصيل مباراة النصر ضد ذوب آهن

بعدما يتعرف الجماهير على موعد مباراة النصر وذوب آهن، يبدأون البحث عن تفاصيل مباراة الذهاب بين الفريقين، ويُذكر أن هذا اللقاء سيكون بصافرة الحكم كان مان ليو، والكثير من عاشقي كرة القدم بترقبون توقيت هذا اللقاء على أحر من الجمر.

بالرغم من أن هذا اللقاء على ملعب العالمي، إلى أن ذوب آهن يحل ضيفاً ثقيلاً عليه، وذلك يرجع إلى خسارته في الجولة الأولى من البطولة، حيث تلقى الهزيمة على يد نادي الوصل الإماراتي، ولكن من المتوقع أن يحافظ الفريق على حماسه، ويعمل على أن يفرح جماهيره وتعويض خسارته السابقة بالنصر، وسنتابع معكم الأحداث في موعد مباراة النصر وذوب آهن.