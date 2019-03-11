منتصر الرفاعى - ملك موسى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق بعد الفوز على جورماهيا الكيني برباعية على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الكونفدرالية. يأتي قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى الجزائر يوم الجمعة المقبل لمواجهة نصر حسين داي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول قرار من الزمالك تجاه لاعبي الفريق بعد الفوز على جورماهيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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