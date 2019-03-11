بالأرقام.. كل منافسيك تخطوك يا صلاح

أحمد سالم
للمباراة الرابعة على التوالي يفشل الجناح المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي في هز شباك الخصوم بينما يتناوب منافسوه على لقب الهداف في معانقة الشباك واحدًا تلو الآخر.
هاري كين
كانت فرصة ذهبية أن يطيح صلاح بمنافسه اللدود من سباق الهدافين بعد غياب كين لأكثر من 4 مباريات بسبب الإصابة، لكن الإنجليزي عاد في غفوة الملك المصري بعاداته التهديفية الشرسة ليوقع على هدف في كل مباراة ويتساوى مع صلاح الصائم بواقع 17 هدفًا لكل منهما.
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