لجنة المسابقات: الزمالك خاطبنا رسميًا لتأجيل لقاء المقاولون بعد جور ماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، أن إدارة نادي الزمالك أرسلت خطابًا رسميًا تطلب خلاله تأجيل مواجهة المقاولون العرب.

وأشار حسين في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري لم تتخذ القرار النهائي بعد سواء بلعب اللقاء في موعده أو تأجيله.

وقال رئيس لجنة المسابقات: "توجيهات هاني أبو ريدة كانت الوقوف إلى جانب الزمالك ومساعدته في الكونفدرالية، وذلك عن طريق حل العديد من الأمور وانتظار نتيجة مواجهة جور ماهيا".

Advertisements

وأكمل: "حصلنا على موافقة المقاولون العرب بشأن تأجيل المباراة وهو أمر محترم، والزمالك تقدم بالطلب الرسمي بشأن اللقاء بعد لقاء جور ماهيا أيضًا".

واختتم: "نحرص أن يدخل الأهلي والزمالك مباراة القمة وهما متساويان في عدد المباريات التي لعبها كلاهما، وهو ما سنحققه بالفعل".

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الزمالك كانت قد أعلنت عن وجود قرار بتأجيل المسابقة، وهو ما لم يؤكده عامر حسين بشكل قاطع خلال حديثه.