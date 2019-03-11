حميد أحداد يكشف سبب وقوفه على الكرة أمام جور ماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد المغربي حميد أحداد، لاعب الزمالك، أن فريقه حقق فوزا مستحقا على جور ماهيا وعاد ليتصدر المجموعة بعدما كان قد تعثر في الجولات الماضية، لافتا أن الجميع عازم على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام نصر حسين داي والصعود كأول مجموعته.

وفاز الزمالك على ضيفه جور ماهيا بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من الكونفيدرالية على استاد برج العرب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط وتصدر ترتيب مجموعته بعدما عانى في بداية مرحلة المجموعات، وبقى جور ماهيا بست نقاط في المركز الرابع.

وقال أحداد في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور:" الزمالك أسد يمرض ولا يموت، ولذلك تمكن من تجاوز الأزمة التي كان يمر بها وعاد ليتصدر المجموعة والمنافسة بقوة على الصعود".

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وأضاف:" الجميع في فريق الزمالك يعلم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهدفنا الرئيسي هو الفوز في المباراة المقبلة، دون انتظار نتائج باقي الفرق".

وعن سبب وقوفه على الكرة خلال مواجهة جور ماهيا، أوضح، أنه جاء للرد على تصرفات كان مدرب الفريق الضيف قد قام بها خلال مواجهة الذهاب.

وأتم:" مدرب جور ماهيا كان يقوم بحركات غريبة خلال مواجهة الذهاب أثناء الوقوف على خط التماس، محاولا إخراجنا عن التركيز، لذلك حاولت الرد عليه بنفس الطريقة".

يذكر أن الزمالك يعتبر أقرب المتأهلين من هذه المجموعة حيث سيخرج لمواجهة نصر حسين داي بالجزائر ويكفي التعادل للأبيض من أجل التأهل، بينما يحتاج بطل الجزائر للفوز من أجل الصعود رسميًا.

وخسارة الزمالك مع فوز بترو أتليتكو أو جور ماهيا تعني خروج الأبيض رسميًا من دور المجموعات.