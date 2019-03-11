محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم الأحد 10 مارس 2019، بمختلف البطولات. الكونفدرالية الأفريقية أهداف الزمالك وجور ماهيا الدوري الإنجليزي أهداف ليفربول وبيرنلي Advertisements أهداف مانشستر يونايتد وآرسنال الدوري الإسباني أهداف ريال مدريد وبلد الوليد الدوري الإيطالي أهداف إنتر وسبال

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأحد.. الزمالك يمطر جور ماهيا برباعية.. وآرسنال يتخطى مانشستر بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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