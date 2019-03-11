رئيس الزمالك يكشف تفاصيل إحباط مؤامرة ضد الخطيب من قلة مأجورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد رئيس الزمالك، أنه أحبط مؤامرة كانت تُدبر من قلة مأجورة، لإحداث فتنة خلال مواجهة الفريق الأبيض وجور ماهيا بالكونفدرالية الأفريقية.

وقال رئيس الزمالك:" منعت حدوث فتنة خلال مواجهة جور ماهيا، بعد معرفة برغبة قلة مندسة من الأولتراس الأهلاوي للتواجد بين الجماهير وحرق قمصان الأهلي وصور لمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء".

وأضاف، أنه احبطت مخطط كان سيؤدي لإحداث فتنة بين جماهير القطبين الأهلي والزمالك، لافتا أن لو حدث ذلك كان سيؤدي بالتوازي معها تبعات خطيرة على الكرة المصرية.

Advertisements

وأوضح، أنه سمح بتواجد عدد من جماهير الزمالك الذين يثق في حبهم للفريق الأبيض في مدرجات برج العرب، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتواجد أشخاص تخرج عن النص داخل جماهير القلعة البيضاء لإحداث الفتن.

وفاز الزمالك على ضيفه جور ماهيا بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من الكونفيدرالية على استاد برج العرب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط وتصدر ترتيب مجموعته بعدما عانى في بداية مرحلة المجموعات، وبقى جور ماهيا بست نقاط في المركز الرابع.