حسابات التأهل بالكونفدرالية.. متأهلان رسميًا.. و12 متنافسًا على 6 مقاعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ضمن فريقا نهضة البركان المغربي والصفاقسي الرياضي التونسي الصعود لدور الثمانية من مسابقة الكونفدرالية بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة.

الجولة السادسة والأخيرة ستشهد منافسة بين 12 فريقًا على ستة مقاعد من أجل حسم الصعود لربع نهائي المسابقة الإفريقية.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، موقف المجموعات الأربعة بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة:

- المجموعة الأولى

حسم فريق نهضة البركان المغربي بطاقة الصعود للدور التالي بجانب ضمان صدارة الترتيب بعد الفوز أوثو دويو الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد.

في المقابل، تعادل الرجاء البيضاوي المغربي - بطل النسخة الأخيرة - أمام مواطنه حسنية أكادير بدون أهداف.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: نهضة البركان (11 نقطة) - حسنية أكادير (5 نقاط) - أوثو دويو (5 نقاط) - الرجاء البيضاوي المغربي (4 نقاط).

ويلعب نهضة البركان أمام حسنية أكادير في الجولة المقبلة، في المقابل يخرج الرجاء لمواجهة أوثو دويو في الكونغو.

وستشهد هذه المجموعة منافسة ثلاثية بين حسنية أكادير وأوثو دويو والرجاء على الحصول بالبطاقة الثانية.

ويحتاج حسنية أكادير للفوز في الجولة المقبلة بغض النظر عن المباراة الثانية، في المقابل يحتاج كل من أوثو دويو والرجاء للفوز مع سقوط حسنية أكادير بالتعادل أو الخسارة من أجل التأهل مع نهضة البركان.

- المجموعة الثانية

حسم فريق الصفاقسي التونسي التأهل للدور المقبل بعد فوزه على مواطنه النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، في المقابل تعادل إينوجو رينجرز النيجيري أمام ساليتاس البوركيني بهدف لكل فريق.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: الصفاقسي (9 نقاط) - النجم الساحلي (7 نقاط) - إينوجو رينجرز (5 نقاط) - ساليتاس (4 نقاط).

ويستضيف النجم الساحلي نظيره ساليتاس في مباراة يحتاج فيها الفريق التونسي للفوز دون النظر للمباراة الأخرى أما في حالة تحقيقه التعادل سينتظر سقوط إينوجو رينجرز.

Advertisements

في المقابل، يخرج الصفاقسي لملاقاة إينوجو رينجرز، حيث يتطلب على الفريق التونسي للتعادل من أجل ضمان صدارة المجموعة، بينما يتطلب على بطل نيجيريا للفوز مع سقوط النجم للتأهل مع الصفاقسي.

- المجموعة الثالثة

تعتبر هذه المجموعة متشابكة بعد نهاية الجولة الخامسة حيث فاز نكانا الزامبي على مواطنه زيسكو (3-0)، في المقابل تعادل الهلال السوداني أمام أشانتي كوتوكو (1-1).

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: نكانا (9 نقاط) - الهلال (8 نقاط) - أشانتي كوتوكو (7 نقاط) - زيسكو (4 نقاط).

ويلعب الهلال في الجولة المقبلة أمام المتصدر نكانا حيث يحاول كل طرف لتحقيق الفوز من أجل الصعود رسميًا دون النظر للمباراة الثانية.

لكن في حال خروج الفريقين بنتيجة التعادل مع خسارة أو تعادل كوتوكو يعني تأهل نكانا والهلال رسميًا.

في المقابل يحتاج كوتوكو للفوز على زيسكو مع تعثر الهلال أو نكانا للتأهل رسميًا للدور المقبل.

- المجموعة الرابعة

لم يتحدد أي فريق تأهل من هذه المجموعة حيث حقق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب جور ماهيا الكيني (4-0)، وبنفس النتيجة فاز بترو أتليتكو الأنجولي أمام نصر حسين داي الجزائري.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: الزمالك (8 نقاط) - بترو أتليتكو (7 نقاط) - نصر حسين داي (7 نقاط) - جور ماهيا (6 نقاط).

الزمالك يعتبر أقرب المتأهلين من هذه المجموعة حيث سيخرج لمواجهة نصر حسين داي بالجزائر ويكفي التعادل للأبيض من أجل التأهل، بينما يحتاج بطل الجزائر للفوز من أجل الصعود رسميًا.

خسارة الزمالك مع فوز بترو أتليتكو أو جور ماهيا تعني خروج الأبيض رسميًا من دور المجموعات.

على الجانب الآخر، ليس أمام جور ماهيا سوى الفوز أمام بترو أتيلتكو من أجل الصعود للدور المقبل في المباراة التي ستقام بكينيا.

في المقابل، من الممكن أن يتأهل بترو أتليتكو إما تحقيق الفوز أو التعادل بشرط تعثر نصر حسين داي.