جروس يشتبك مع مشجع زملكاوي بسبب صورة سيلفي

دخل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مشادة كلامية حادة مع مشجع من جماهير الزمالك بعد إنتهاء المباراة بسبب صورة فوتوغرافية

حيث ذهب المشجع الي جروس وهو مندفع بيده من أجل التقاط صورة تذكارية معه وهو الأمر الذي لم يعجب جروس بسبب طريقة المشجع

وتدخل الأمن وفض الازمة دون أن يلتقط المشجع الصورة وغادر جروس المباراة