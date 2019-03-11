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جروس يشتبك مع مشجع زملكاوي بسبب صورة سيلفي

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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دخل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مشادة كلامية حادة مع مشجع من جماهير الزمالك بعد إنتهاء المباراة بسبب صورة فوتوغرافية

حيث ذهب المشجع الي جروس وهو مندفع بيده من أجل التقاط صورة تذكارية معه وهو الأمر الذي لم يعجب جروس بسبب طريقة المشجع

وتدخل الأمن وفض الازمة دون أن يلتقط المشجع الصورة وغادر جروس المباراة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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