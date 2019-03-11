ريال مدريد يمسح أحزان “الأبطال” برباعية أمام بلد الوليد

نجح ريال مدريد في تضميد جراحه، التي نزفت بشدة في الفترة الأخيرة، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه بلد الوليد، إلى فوز كبير 4 – 1 يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق 12 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، فيما تجمد رصيد بلد الوليد، الذي تلقى خسارته الثالثة عشر في البطولة هذا الموسم والرابعة على التوالي، عند 26 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

وكان بلد الوليد الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، الذي أهدر خلاله ركلة جزاء عن طريق لاعبه روبن ألكاراز في الدقيقة 12، وشهد إلغاء حكم المباراة لهدفين أحرزهما لاعبه سيرخيو جوارديولا، قبل أن يسجل لاعبه المغربي أنور محمد هدف التقدم في الدقيقة 29.

Advertisements

ولم يهنأ بلد الوليد بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك الفرنسي رافاييل فاران التعادل في الدقيقة 34، قبل أن يفرض الفريق الملكي سيطرته على الشوط الثاني، لاسيما بعدما سجل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 من ركلة جزاء و59.

ورغم النقص العددي للريال، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه كاسيميرو في الدقيقة 80 لحصوله على الإنذار الثاني، أضاف النجم الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 85.

ويأتي هذا الفوز، ليخفف نسبيا من حالة الاحتقان التي تشعر بها جماهير الريال، بعد خروج الفريق الموجع من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، على يد أياكس أمستردام الهولندي، والتي جاءت عقب وداع الفريق لبطولة كأس ملك إسبانيا، بخسارته أمام برشلونة في الدور قبل النهائي للمسابقة.