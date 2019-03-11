الزمالك يغرم أحداد 300 ألف جنيه بسبب الوقوف على الكرة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم توقيع غرامة مالية، على المغربي حميد أحداد، جناح الفريق، عقب انتهاء لقاء الأبيض أمام جورماهيا الكيني، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال «مرتضي» في تصريحات تليفزيوينة عقب المباراة: “سيتم توقيع عقوبة على حميد أحداد قدرها 300 ألف جنيه”.

وجاءت العقوبة التي تلقاها اللاعب المغربي حميد أحداد، على هامش الوقوف على الكرة، خلال لقاء الزمالك وجورماهيا، الذي انتهى لصالح الأبيض بنتيجة 4-0، وتصدره للمجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية برصيد 8 نقاط.