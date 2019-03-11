اليوم.. وزير الرياضة يفتتح بطولة بلاك بول لسيدات الإسكواش

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الإثنين بطولة بلاك بول المفتوحة لسيدات الأسكواش والتي تشارك فيها بطلات العالم، والمصنفات من الأولى حتى الـ24 نصفهن من المصريات، حيث تشهد البطولة مشاركة 8 دول إلى جانب مصر هي إنجلترا وفرنسا وهولندا والهند وبلجيكا وماليزيا وويلز وهونج كونج.
وتشهد البطولة مشاركة رنيم الوليلي ونور الشربيني ونور الطيب صاحباتالتصنيف الأول والثاني والرابع والهولندية جويل كينج المصنفة الثالثة، والفرنسية كاميلي سيرمي المصنفة الخامسة والانجليزيتين سارة جان بيري ولورا مازارو المصنفتين في المركزين السادس والسابع.
وتنطلق المنافسات في الثالثة والنصف ظهرا بحضور رئيس الاتحاد المصري للأسكواش عاصم خليفة ونجوم اللعبة القدامى والحاليين ومنظمة اللاعبات
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