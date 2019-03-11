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اليوم.. وزير الرياضة يفتتح بطولة بلاك بول لسيدات الإسكواش

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يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الإثنين بطولة بلاك بول المفتوحة لسيدات الأسكواش والتي تشارك فيها بطلات العالم، والمصنفات من الأولى حتى الـ24 نصفهن من المصريات، حيث تشهد البطولة مشاركة 8 دول إلى جانب مصر هي إنجلترا وفرنسا وهولندا والهند وبلجيكا وماليزيا وويلز وهونج كونج.

وتشهد البطولة مشاركة رنيم الوليلي ونور الشربيني ونور الطيب صاحبات

التصنيف الأول والثاني والرابع والهولندية جويل كينج المصنفة الثالثة، والفرنسية كاميلي سيرمي المصنفة الخامسة والانجليزيتين سارة جان بيري ولورا مازارو المصنفتين في المركزين السادس والسابع.

وتنطلق المنافسات في الثالثة والنصف ظهرا بحضور رئيس الاتحاد المصري للأسكواش عاصم خليفة ونجوم اللعبة القدامى والحاليين ومنظمة اللاعبات

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المحترفات، وتنطلق المباريات بمواجهة المصريتين يثرب عادل وميار هاني، كما تواجه المصرية روان العربي لاعبة هونج كونج آني أو، وتلتقي المصرية هانيا الحمامي مع مواطنتها سلمى يوسف المشاركة ببطاقة دعوة من بلاك بول، وتواجه المصرية سلمى هاني البلجيكية نيلي جيلس، والمصرية مريم متولي وتسني ايفانز لاعبة ويلز، والهندية جوشان شيبنايا مع الماليزية نيكول ديفيدز والإنجليزية ميلي تملسون مع جوي شان لاعبة هونج كونج والإنجليزية اليسون فاترز مع المصرية زينة مكاوي.
 
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