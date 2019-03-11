خالد بو طيب يعود للقاهرة بعد وفاة والده

يصل إلى القاهرة فجر اليوم الاثنين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خالد بو طيب بعد إنتهاءه بتلقيه على واجب العزاء في وفاه والده.

لكرة القدم بنادي الزمالك خالد بو طيب بعد إنتهاءه بتلقيه على واجب العزاء في وفاه والده.

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