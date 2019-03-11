خالد بو طيب يعود للقاهرة بعد وفاة والده

يصل إلى القاهرة فجر اليوم الاثنين مهاجم الفريق الأوللكرة القدم بنادي الزمالك خالد بو طيب بعد إنتهاءه بتلقيه على واجب العزاء في وفاه والده.
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