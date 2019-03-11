لاعبو الزمالك يهدون فوزهم على جورماهيا الكيني لـ"طيب وفتحي"

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إهداء الفوز الذي حققه الفريق على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولةالكونفدرالية لزميليهما بالفريق خالد بوطيب ومصطفى فتحي .
وقام لاعبو الفريق برفع قميصي خالد بوطيب ومصطفى فتحي في غرفة
وكان خالد بوطيب قد غاب عن المباراة بسبب سفره لبلاده لوفاة والده كما يتواجد مصطفى فتحي في ألمانيا لمتابعة إصابته بالركبة .
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