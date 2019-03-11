رئيس الزمالك يحبط محاولة لحرق صورة الخطيب في مباراة جورماهيا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه أحبط محاولة اليوم خاصة بحرق صورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من قبل بعض

الجماهير.

وفاز الزمالك على جورماهيا الكيني اليوم بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة

للكونفدرالية الافريقية.

وتابع في تصريحات تليفزيونية "أحبطنا محاولة من بعض الجماهير بحرق صورة لمحمود الخطيب وكان الهدف منها هو إثارة الجماهير".

وأكمل "هدفنا هو الحفاظ على الروح الرياضية بين الجماهير".