الزمالك يعاقب حميد أحداد بسبب الوقوف على الكرة أمام جورماهيا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور فرض غرامة مالية على المغربي حميد أحداد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام نظيره جورماهيا الكيني. أمام نظيره جورماهيا الكيني. وخصم مجلس إدارة الزمالك مبلغ 300 ألف جنيه من حميد أحداد بسبب الوقوف على الكرة في مباراة جورماهيا، التي انتهت بفوز الأبيض برباعية دون رد. جاء ذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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