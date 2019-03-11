تأجيل مباراة المقاولون العرب والزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تأجيل مباراة المقاولون العرب إلى يوم 20 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري. وأكد مرتضى في تصريحات تليفزيونية أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لعب دور هام في تأجيل اللقاء وتبنى قضية النادي الأبيض ولابد إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لعب دور هام في تأجيل اللقاء وتبنى قضية النادي الأبيض ولابدمن الإشادة به. وتابع: "تم تأجيل اللقاء ليوم 20 مارس وبعد العودة من الجزائر وخوض مباراة نصر حسين داي في الكونفدرالية". وأضاف: "ردًا على موقف حازم إمام قومنا بإرسال كارنيهات العضوية الخاصة به وبأسرته إلى منزله".

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