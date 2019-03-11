لاعب الزمالك: نجحنا في الثأر من جورماهيا.. وهدفنا الفوز في الجزائر

أكد بهاء مجدي الظهير الأيسر لفريق الزمالك، أن الفوز على جورماهيا بنتيجة كبيرة كان هدف اللاعبين قبل اللقاء.

وقال بهاء مجدي في تصريحاته عبر قناة بي

إن سبورتس: "كنا عايزين نكسب بسكور كبير، عشان ناخد بطارنا بالبلدي، خاصة إننا اتعرضنا لهزيمة برباعية في كينيا".

أضاف: "بشكر جماهير الزمالك وبنوعدهم أن القادم سيكون أفضل، هدفنا سيكون الفوز على نصر حسين داي عشان نطمن ونصعد متصدرين".

وكان الزمالك فاز على جورماهيا بأربعة أهداف مقابل لاشئ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية.