شاهد.. ريال مدريد يكتسح بلد الوليد برباعية في الدوري الإسباني

تغلب ريال مدريد على نظيره بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأٍبوع الــ27 من الدوري الإسباني.

بادر أنور تهامي بالتسجيل لصالح بلد الوليد في الدقيقة 29 من عمر المباراة، فيما سجل رافائيل فاران الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 34، ثم عزز كريم

بنزيمه بهدفين متتاليين في الدقيقتين 62،60، ثم اختتم لوكا مودريتش بهدف رابع في الدقيقة 85.

وأهدر روبن ألكاراز ركلة جزاء لصالح بلد الوليد بعدما سددها أعلى العارضة في الدقيقة 12 مع بداية المباراة، قبل أن يلغي حكم المباراة هدف آخر بدافع التسلل

في الدقيقة 18 بعدما نُفذت ركلة ركنية لصالح بلد الوليد، وصلت إلى سيرجي جوراديولا الذي أودعها داخل مرمي كورتوا حارس مرمي ريال مدريد.

ولعب ريال مدريد بعشرة لاعبين بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 80.

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بهذه النتيجة حافظ ريال مدريد على المركز الثالث برصيد 51 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني، فيما يحتل بلد الوليد المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

شاهد أهداف المباراة :