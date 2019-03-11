فرجاني ساسي يحتفل مع جماهير الزمالك بعد رباعية جورماهيا

قام التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالذهاب إلي الجماهير الموجودة بمدرجات ملعب برج العرب فى الإسكندرية وذلك للاحتفال معهم عقب نهاية لقاء جورماهيا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية التى انتهت بفوز كاسح للأبيض برباعية نظيفة. بكأس الكونفيدرالية الإفريقية التى انتهت بفوز كاسح للأبيض برباعية نظيفة. وسجل ساسي الهدف الثالث للزمالك في شباك جورماهيا من مجهود فردي رائع. كما قامت جماهير الزمالك عقب نهاية بالهتاف لأمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بالنادي تقديرا للمجهود الكبير الذى يبذله مع الفريق. ووصل الزمالك للنقطة الثامنة عقب الفوز على جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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