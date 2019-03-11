ترتيب مجموعة الزمالك بعد مباراة جورماهيا

تغلب الزمالك على ضيفه جورماهيا الكيني برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وبنفس الجولة فاز بترو أتليتكو الأنجولي على ضيف نصر حسين داي بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم.

وبهذه النتائج تصدر الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثمان نقاط، ويأتي في المركز الثاني بترو اتليتكو برصيد سبع نقاط متساويًا مع نصر حسين داي الذي يملك نفس عدد النقاط ويتذيل المجموعة جورماهيا بست نقاط.

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1- الزمالك برصيد ثمان نقاط.

2- بترو أتليتكو برصيد سبع نقاط.

3- نصر حسين داي برصيد سبع نقاط.

4- جورماهيا برصيد ست نقاط.

الجدير بالذكر أن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ستقام في السابع عشر من الشهر الجاري، بمواجهتين حيث يستضيف نصر حسين داي الجزائري نظيره الزمالك، فيما يلتقيا جورماهيا الكيني مع ضيفه بترو أتليتكو الأنجولي، ويحتاج الزمالك للفوز على مستضيفه نصر حسين داي للتأهل إلى دور ربع نهائي البطولة دون النظر لنتائج الفرق الأخري.