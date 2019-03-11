رياضة | صدمة جديدة لرمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة لرمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد تيتو جارسيا المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب المصري على تصريحات نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي والتي اكد فيها أن اللاعب لن ينضم للمنتخب لأسباب غير فنية.

وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "هل قال نادر شوقي الأسباب الحقيقية لعدم استدعاء رمضان صبحي؟، اذا لا نقرر ضم او استبعاد لاعب لأسباب فنية فماذا ستكون الأسباب؟".

وأضاف جارسيا: "أدعو وكيل رمضان صبحي للإعلان عن الأسباب الحقيقية وراء عدم استدعاء رمضان صبحي من وجهة نظره".

وتابع جارسيا: "لا توجد أي اسباب أخرى وراء اختيار او استبعاد اي لاعب، رمضان ليس في حساباتنا كجهاز فني في الفترة الحالية ولكنه سيكون في المستقبل".

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري وإفريقيا

خسر الأهلي من فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

بهذه الخسارة احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط متساويا مع فيتا كلوب صاحب المركز الثالث في عدد النقاط ولكنه متفوق عليه في عدد الأهداف. أما شبيبة الساورة الجزائري مفاجأة البطولة، فيحتل المركز الأول برصيد 8 نقاط.

تنتظر الأهلي مواجهة نارية ومن العيار الثقيل في السادس عشر من مارس الجاري مع شبيبة الساورة ويجب عليه الفوز لخطف صدارة المجموعة أو التعادل لحجز المركز الثاني وبطاقة التأهل لدور الثمانية من البطولة.

أما في الكونفدرالية، حقق الزمالك فوزًا غاليًا على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول في المجموعة الرابعة من دور المجموعات في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط.

وستكون مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام نصر حسين داي في السابع عشر من الشهر الجاري صعبة للغاية لأنها ستكون خارج أرضه ومع صاحب المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط والمتساوي مع بترو أتلتيكو الأنجولي صاحب المركز الثاني في عدد النقاط ومطالب فيها الزمالك بالفوز لجحز المركز الأول وبطاقة التأهل لدور الثمانية من البطولة.

أما على الصعيد المحلي، فسيتقابل الفريقان في الثلاثين من مارس الجاري في المباراة المؤجلة بينهما في الأسبوع السابع عشر من الدوري. يحتل الزمالك صدارة الدوري حتى الآن برصيد 52 نقطة يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ويحتاج كلا منهما للفوز بنقاط المباراة الثلاث لخطف صدارة الدوري.

الأهلي يشعل أزمة مباراة الزمالك والمقاولون

يترقب النادي الأهلي موقف لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة من تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب أمام المقاولون العرب والمقرر إقامتها الخميس المقبل في الدوري المصري لارتباط الأبيض مباراة نصر حسين داي الجزائري في الكونفيدرالية يوم 17 من شهر مارس الجاري.

وينتظر الأهلي موقف لجنة المسابقات من طلب الزمالك تأجيل مباراته أمام المقاولون العرب تمهيدًا للرد بقوة على تساهل الجبلاية بدعوى وقوفها مع أندية دون أخرى.

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه