رياضة | أهم أخبار ريال مدريد الأحد 10 مارس 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد الأحد 10 مارس 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي ريال مدريد الإسباني الأحد الموافق 10 مارس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صدور بيان غداً من إدارة الملكي لتحديد مصير سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق.

- مشاجرة عنيفة في تدريبات ريال مدريد بطلها راموس

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حدوث مشاجرة "شفهية" عنيفة بين ثنائي ريال مدريد سيرخيو راموس ومارسيلو وذلك خلال تدريبات الفريق.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه كان هناك شجار بين سيرخيو راموس ومارسيلو في تدريبات ريال مدريد بالأمس وفقاً لشهود عيان حيثُ احتفل مارسيلو بجنون بانتصار فريقه، لكن الأمر لم يعجب راموس الذي كان في الفريق المنافس.

وبحسب "الماركا" فأن سيرخيو راموس قام بتوبيخه وجاء البرازيلي ليجيب بأنه يحتفل دائماً بهذه الطريقة، لكن راموس لم يخفي غضبه.

- مورينيو يُقرب "راموس" من مزاملة رونالدو في يوفنتوس ذكرت تقارير صحفية انجليزية أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد قد ينتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي، حال تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة. وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن في حالة تولي جوزيه ﻣﻮﺭﻳﻨﻴﻮ تدريب ريال مدريد، سوف ينتقل سيرجيو ﺭﺍﻣﻮﺱ ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس الإيطالي، لينضم إلى زميله السابق كريستيانو رونالدو، خاصة وأن "راموس" لا يرتبط بعلاقة جيدة مع المدرب البرتغالي - عاجل.. ريال مدريد يصدر بيانا رسميا أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى نادي أن ريال مدريد الإسباني، سيصدر بيانا رسميًا الإثنين، يحسم فيه مصير سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق الملكي. Advertisements وقال صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إلى أن ﺭﻳﺎﻝ مدريد قد يصدر ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺭﺳﻤﻴًﺎ غدا ﻳﺤسم ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻴﺮ ﺳوﻻﺭﻱ . وتشير الكثير من التقارير إلى أن إدارة الفريق الملكي ستتخذ قرارها بإقالة سولاري من منصبه، وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للمرينجي. - مورينيو يحدد أولى صفقات الريال الصيفية تشير التقارير الصحفية الإسبانية في الوقت الحالي، إلى اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو من القيادة الفنية لنادي ريال مدريد خلفاً لسانتياجو سولاري صاحب الأداء السيء والنتائج غير المرضية للمدريديستا. وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن تعيين مورينيو مدرباً لريال مدريد، أصبح أقرب خيار للرئيس فلورنتينو بيريز بسبب رفض زيدان العودة للملكي. وأكد الموقع الإسباني على أن مورينيو بدأ يفكر في الخيارات الممكنة والمتاحة للتعاقد معها من أجل بناء الفريق المدريدي مجدداً بعد انهياره عقب رحيل كريستيانو رونالدو انخفاض مستوى نجومه. واقترح "السبشيال وان" على رئيس الريال التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة، لتعويض رحيل بعض من نجوم خط الوسط في الميرينيجي مثل إيسكو ولوكا مودريتش. - ريال مدريد يكتسح بلد الوليد برباعية في الدوري اكتسح ريال مدريد نظيره بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ27 من الليجا. تقدم أنور محمد بهدف رائع لبلد الوليد في الدقيقة 29 بعد هدفين ملغيين بداعي التسلل وركلة جزاء ضائعة. وانتفض الريال ليسجل 4 أهداف دفعة واحدة عن طريق فاران في الدقيقة 34 وكريم بنزيما في الدقائق 51 و59 ومودريتش في الدقيقة 85. وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 51 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز الـ17.

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