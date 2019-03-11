رياضة | صحيفة توجه لـ ميسي انتقادات لاذعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة توجه لـ ميسي انتقادات لاذعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت تقارير صحفية إسبانية، انتقادات لاذعة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، قبل مواجهة أوليمبيك ليون الفرنسي، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" فإنه قبل مواجهة ليون .... على ميسي تصحيح الوضع السيئ الذي يمر به في الفترة الماضية !

ضد رايو فاليكانو وصل ميسي إلى 800 مباراة كمحترف، وسجل هدفه الـ26 في الليجا هذا الموسم، ولكن هناك ارقام كارثية لميسي،وهي أنه خسر 31 كرة من الـ126 التي خسرها مجمل لاعبي البارسا، اي ما يقرب من (25%)، كما مرر ميسي 14 تمريرة خاطئة.