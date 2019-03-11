رياضة | المنيا يستأنف التدريبات استعدادا للقاء الالومنيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يستأنف التدريبات استعدادا للقاء الالومنيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي المنيا تدريباته الإثنين علي ملعب استاد الجامعة وذلك استعدادا للقاء الالومنيوم الخميس القادم في اطار مباريات الجولة 22 من مسابقه دوري القسم الثاني .

وتلقي المنيا هزيمة من النصر للتعدين بهدفين لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب التعدين وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة 21 من مسابقه دوري القسم الثاني .

ويسعي الفريق المنياوي بقياده ابراهيم صدقي تصحيح المسار وعودة الانتصارات مره اخري خاصة وأن الفريق المنياوي لم يحقق أي انتصار منذ مباراه طهطا حيث تعادل مع الاعلاميين بهدفين لكل فريق، وخسر من التعدين بهدفين لهدف، كما تعادل مع فريق سوهاج، وكذلك التعادل مع الفيوم .