رياضة | ريال مدريد يتجاوز أحزانه بفوز كبير على بلد الوليد في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتجاوز أحزانه بفوز كبير على بلد الوليد في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج فريق ريال مدريد بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه بلد الوليد، إثر فوزه عليه (4-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المغربي أنور محمد هدف التقدم لأصحاب الأرض، في الدقيقة 29، من متابعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى.

وأدرك المدافع الفرنسي رافائيل فاران التعادل للفريق الملكي، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم وضع الفرنسي الآخر المهاجم كريم بنزيما الميرينغي في المقدمة، في الدقيقة 52، بهدف سجله من ضربة جزاء.

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وعاد بنزيما، في الدقيقة 59، ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.

وعزز الكرواتي لوكا مودريتش تقدم فريق القلعة البيضاء، بتسجيله الهدف الرابع له، في الدقيقة 85، وذلك بعد خمس دقائق من طرد زميله البرازيلي كاسيميرو من أرض الملعب.

ورفع ريال مدريد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 51 نقطة، ويشغل المرتبة الثالثة في الليجا.

بينما يحتل بلد الوليد المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة.