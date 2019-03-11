رياضة | ليون يُقاسم برشلونة في رقم مميز للغاية بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليون يُقاسم برشلونة في رقم مميز للغاية بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك رقم مميز يتشارك فيه فريقي برشلونة الإسباني ومنافسه في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، أوليمبك ليون الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندوديبورتيفو" الكتالونية، فإن البارسا وليون وبايرن ميونيخ، هم فقط الفرق التي لم تهزم في دوري أبطال أوروبا حتى الان هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن كلا من البارسا وليون في سبع مباريات في البطولة لم يخسرا، البارسا فاز في 4، وتعادل 3، وليون فاز في مباراة واحدة، وتعادل في 6.