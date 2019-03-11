رياضة | رئيس ليون: هذا هو السيناريو المثالي لتأهلنا أمام برشلونة

كشف جان ميشيل أولاس، رئيس نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، عن السيناريو المثالي ضد منافسهم برشلونة الإسباني في المباراة التي ستلعب على ملعب كامب نو بدوري أبطال أوروبا.

وقال أولاس في تصريحات صحفية: "هذا السيناريو هو أن نسجل هدفا، نبيل فقير يمكنه ان يسجل هناك، أن مقتنع اننا يمكن ان نزعج البارسا بالهجوم، 1-1 نتيجة ستكون رائعة هناك".

وأضاف رئيس نادي ليون: "سوف اجتمع مع المدرب جينيسيو قبل الذهاب إلى كامب نو، من اجل ايصال جوهر فكرتي، نريد ان نذهب إلى هناك بدون ضغوط، بدون ضغوط غير ضرورية، جينيسيو مدرب جيد".