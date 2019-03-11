رياضة | مدرب جورماهيا: الزمالك استحق الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جورماهيا: الزمالك استحق الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسن أوكتاي المدير الفني لفريق جورماهيا الكيني أن الزمالك استحق الفوز عليهم مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.

وأشاد أوكتاي بلاعبي الزمالك ووجود أكثر من عنصر خبرة بين صفوفهم، مشيرًا إلى أن فرصتهم لازالت قائمة في التأهل حتى الآن.

وتابع "سنلعب للفوز أمام بيتروأتليتكو الأنجولي في الجولة القادمة من عمر البطولة الافريقية".

واختتم "في النهاية الزمالك كان الأفضل على مدار الـ90 دقيقة والفريق الأبيض استحق الفوز".