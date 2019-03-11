رياضة | أول تعليق من جروس بعد الفوز على جورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من جروس بعد الفوز على جورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته ورضائه عن أداء اللاعبين والفوز برباعية نظيفة على جورماهيا الكيني مساء اليوم بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأضاف جروس عقب المباراة أن الزمالك سعى للفوز منذ بداية المباراة أمام جورماهيا واستحق الفوز الكبير.

كما أشار المدير الفنى للزمالك إلى أن هناك مباراة متبقية للزمالك أمام نصر حسين داي الجزائري واصفا إياها بالصعبة.. مشددا على أن التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية لن يكون سهلا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك حسين داي الجزائري بالجزائر الأحد المقبل في الجولة السادسة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.. حيث يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط.