انت الان تتابع تفاصيل خبر بطل جديد لـ"قطر ماسترز للغولف"..تعرّف عليه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 12:48 صباحاً - تُوّج الجنوب أفريقي جاستين هاردينغ بلقب النسخة الـ22 من منافسات بطولة قطر ماسترز لمحترفي الغولف، التي أسدل الستار عليها الأحد، وعرفت مشاركة 144 لاعباً من أفضل نجوم اللعبة في العالم، وبتنظيم من الاتحاد القطري للعبة.

وأحرز هاردينغ لقب البطولة، التي تندرج ضمن الجولة الأوروبية؛ بعد أن حقق مجموع 275 ضربة، أي 13 ضربة تحت المعدل، ليفوز بالمركز الأول وجائزة مالية قدرها 291.66 ألف دولار.

وكانت منافسات اليوم الختامي قد شهدت منافسة حامية بين عدد كبير من اللاعبين، وانتهت بتساوي 7 لاعبين في المركز الثاني، وحقق كل منهم 277 ضربة، بواقع 11 ضربة دون المعدل، وهم: الكوري جين هو شو صاحب أفضل النتائج في اليوم الأخير بثماني ضربات تحت المعدل، ومعه ثلاثي جنوب أفريقيا؛ جورج كوتزي وكريستيان بيزودونت وإيريك فان روني، بجانب الإسباني جورج كامبيلو، والسويدي أنتون كارلسون، والفرنسي مايك لورينزو فيرا.

بدوره أبدى الجنوب أفريقي جاستين هاردينغ سعادته الكبيرة بحصوله على اللقب الثاني في تاريخ مشاركاته في بطولات المحترفين للغولف، شاكراً الاتحاد القطري للعبة على التنظيم الرائع للبطولة.

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أما رئيس الاتحاد القطري للغولف، حسن النعيمي، فقد أشاد بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه نجوم اللعبة في العالم على مدار أربعة أيام كاملة، معرباً عن سعادته بنجاح البطولة في كل جوانبها التنظيمية والفنية.

وأشار إلى أن البطولة حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة، في قطر وخارجها، عبر القنوات المتعددة الناقلة للحدث الرياضي الكبير الذي استضافته الدوحة خلال الأيام القليلة الماضية.

وشدد على أن الجمهور "استمتع كثيراً بالتنافس المثير بين جميع اللاعبين، وخاصة الفترات الأخيرة من المنافسة التي شهدت تنافساً قوياً".

وأوضح أن قوة البطولة كانت واضحة منذ انطلاقتها؛ بالتنافس القوي بين جميع اللاعبين، وحتى آخر لحظات البطولة لم يكن أحد يتوقع من البطل الذي سيظفر بكأس اللؤلؤة، لافتاً إلى أن البطولة شهدت في نسختها هذا العام تطوراً ملحوظاً من حيث عدد المشاركين من المصنفين الأوائل في العالم، بالإضافة إلى الندية والإثارة التي اتسمت بهما منافسات اليوم الختامي.

يشار إلى أن البطولة تحظى بأعلى مشاهدة إعلامية في العالم، بأكثر من 400 مليون مشاهد، وفقاً للمدير العام التنفيذي لدى البنك التجاري (راعي البطولة منذ 14 عاماً)، حسن العبد الله.