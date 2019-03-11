انت الان تتابع رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

الزمالك

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تأجيل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب والتي كان مقررًا لها الخميس المقبل لتقام يوم 20 مارس الجاري، موضحًا أن اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة لما بعد مباراة الزمالك بالبطولة الكونفدرالية أمام نصر حسين داي الجزائري في ختام دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية المقرر إقامتها يوم 17 مارس الجاري، وحرص رئيس الزمالك على توجيه الشكر إلى حازم إمام وأحمد مجاهد ومجدي عبدالغني أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات على مساندتهم لفريق الزمالك في مشواره الإفريقي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019، سجل أهداف الزمالك محمود علاء ويوسف أوباما وفرجاني

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019، سجل أهداف الزمالك محمود علاء ويوسف أوباما وفرجاني ساسي و عمر السعيد في الدقائق 11 و25 و82 و85 من زمن اللقاء. بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى 8 نقاط يتصدر بهم المجموعة الرابعة بالبطولة، بينما تجمد رصيد جروماهيا عند 6 نقاط في المركز الأخير ويأتي بترو أتلتيكو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط يليه نصر حسين داي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط أيضًا.