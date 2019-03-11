أبرزهم شادي محمد.. لاعبون ارتدوا قفازات حراسة المرمى

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يواجه فريق الأهلي ورطة عندما يواجه شبيبة الساورة الجزائري بحارس مرمى وحيد هو على لطفي بعد إصابة محمد الشناوي، فهل تشهد المباراة مشاركة لاعب في حراسة المرمى

الأهلي على موعد مع مباراة مصيرية في مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام شبيبة الساورة الجزائري، السبت المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، ويحتاج الأحمر للفوز بالمباراة لا محالة، ليتأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، دون النظر إلى نتيجة مباراة فيتا كلوب الكونغولي مع سيمبا التنزاني. ويعاني مركز حراسة المرمى في الأهلي من أزمة بعد تعرض حارسيه محمد الشناوي وشريف إكرامي للإصابة، حيث يعاني الأول من التواء في الكاحل، والأخير يعاني من مزق في السمانة يحتاج لأربعة أسابيع من أجل التعافي منها.

ورطة الأهلي تكمن في قائمته الإفريقية التي باتت تضم حارس مرمى وحيدا فقط هو الجاهز للمشاكرة في اللقاء المقبل، وهو علي لطفي الحارس الثالث بالنسبة للجهاز الفني، ولكن الإصابات وضعت مارتن لاسارتي المدير الفني للأحمر، مأزق، لأنه لا بديل أمامه سوى الاعتماد عليه في المباريات المُقبلة، لحين عودة الثنائي، وسيدخل

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