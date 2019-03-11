هاني رمزي عميد المحترفين.. حطمه الصليبي وحاربه خشبة

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مسيرة مميزة قدمها أمير اللاعبين المحترفين هاني رمزي داخل المستطيل الأخضر، الذي يحتفل بعيد ميلاده الخمسين، وبعد مشوار حافل من العطاء اعتزل رمزي وانتقل إلى مجال التدريب

«البداية كانت في حوارى عابدين، ولم يكن في اهتماماتي أن أكون لاعب كرة قدم محترفا، وعندما بدأت مع الأهلي كان عن طريق والدي، الذي حاول أن يبعدنى عن الشارع خوفا علىَّ لأننى الولد الوحيد في الأسرة، وقدم لي في اختبارات القلعة الحمراء، وذهبت إلى الاختبارات إرضاءً له، لكن حين دخلت قطاع الناشئين طموحى أصبح كبيرا، والحقيقة إن أنا لعبت الكرة بالصدفة، وتم اختياري عن طريق مصطفى حسين، ولعبت في الفريق الأول لمدة موسم ونصف، وكان عمري وقتها 17 سنة».. هكذا كانت بداية النجم هاني رمزي أبرز مدافعي الكرة المصرية، والمدرب العام للمنتخب الوطني.

يحتفل اليوم هاني رمزي بعيد ميلاده الخمسين، فهو من مواليد 10 من مارس عام 1969، وانضم النادي الأهلي عن طريق الاختبارات، وتدرج في فرق قطاع الناشئين سريعًا حتى وصل للفريق الأول قبل أن يكمل عامه السابع عشر، جذب أنظار السماسرة الأوروبيين وسعى خلفه نادي نيوشاتل السويسري ليصبح أصغر محترف مصري، ومن

يحتفل اليوم هاني رمزي بعيد ميلاده الخمسين، فهو من مواليد 10 من مارس عام 1969، وانضم النادي الأهلي عن طريق الاختبارات، وتدرج في فرق قطاع الناشئين سريعًا حتى وصل للفريق الأول قبل أن يكمل عامه السابع عشر، جذب أنظار السماسرة الأوروبيين وسعى خلفه نادي نيوشاتل السويسري ليصبح أصغر محترف مصري، ومن ثم أصبح يُعرف فى الأوساط الكروية بـ«أمير المحترفين» نظرًا لقضائه أكثر من 15 عامًا محترفًا فى الملاعب الأوروبية. شاب يافع لديه طموح كبير يتدرج في المنتخبات بشكل لافت للأنظار: "مسيرتي الاحترافية بدأت من الدوري الإنجليزي، وتم إخباري عن طريق أحد وكلاء اللاعبين".. هكذا بدأ هاني رمزي حديثه عن مسيرته الاحترافية: "خضت فترة معايشة في نادي ساوثهامتون لمدة أسبوعين، وكان وقتها آلان شيرر الهداف العظيم يلعب في الفريق، وأدائي في لقاء إنجلترا في مونديال 90 أعطى صدى جيدا لديهم، والفترة كانت ناجحة". حلم الطفولة ينتهي سريعا بعد أسبوعين؟.. "كان عبده صالح الوحش هو رئيس النادي الأهلي في ذلك التوقيت، وحينها طلب مليون دولار، للاستغناء عني وكان مبلغا كبيرا جدًا في ذلك الوقت، لكن جاء عرض رسمى من جانب نيوشاتل السويسري عن طريق كامل أبو علي، وتم دفع مليون دولار على جزأين جزء أول 300 ألف دولار والجزء الثاني 700، والمليون دولار دفعها كامل أبو على رئيس نادي نيوشاتل". بعد قضاء أربع سنوات في نيوشاتل السويسري انتقل هاني رمزي إلى صفوف فيردر بريمن الألماني عام 94 ويقول رمزي عن هذه الفترة: "أصبحت أغلى لاعب مصري بعد انتقالي لفيردر بريمن الألماني، حيث تم التعاقد معى مقابل مليون ونصف المليون دولار لمدة ثلاث سنوات". وخاض المدافع المصري رحلة احترافية جديدة عقب كأس الأمم الأفريقية عام 1998، حيث انتقل هاني رمزي إلى فريق كايزر سلاوترن بطل الدوري الألماني في ذلك الوقت، ورغم أنه يلعب في مركز المدافع لكنه سجل 8 أهداف وأصبح المدافع الهداف. Advertisements مسيرة كبيرة لهاني رمزي تحطمت في 2003، بعد سبع سنوات في صفوف كايزر سلاوترن، عندما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ولأن تلك الإصابة كانت في ذلك الوقت صعبة، مر عليه موسمان ولم يتعاف من إصابته وعقده مع الفريق الألماني قارب على الانتهاء، الإصابة كانت صعبة واعتزل عام 2006. حاول رمزي العودة إلى مصر واللعب للنادي الأهلي في محاولة لإنهاء مشواره الكروي في ناديه الذي نشأ فيه، لكن عودته قوبلت برفض شديد من جانب هادي خشبة، الذي كان يتولى وقتها منصب المنسق العام للكرة بالنادي بعد اعتزاله، خاصة أن عودة رمزي للأهلي كان سيتبعها بالتأكيد تقلده لمناصب إدارية أو فنية في النادي بما يمتلكه من خبرات، ومن ثم فضل خشبة إبعاده عن النادي. المشوار التدريبي المشوار التدريبي بعد اعتزاله قرر هاني رمزي الاتجاه للتدريب، وتولى منصب المدرب العام لفريق إنبي مع راينر تسوبيل، وكانت أول مباراة له مع الفريق أمام النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، وفاز بها المارد الأحمر بصعوبة بهدف وائل جمعة في الوقت الإضافي للمباراة، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل سلبيًا، ثم تولى بعد رحيل المدرب الألماني مهمة المدير الفني للفريق البترولي. في بداية موسم 2008/2007 تعاقد فريق إنبي مع أنور سلامة وعاد هاني رمزي إلى منصبه الأصلي كمدرب عام، ثم تولى هاني رمزي منصب المدرب العام لمنتخب مصر تحت 20 سنة في 2008، ثم تولى منتخب مصر الأوليمبي ليقوده في أوليمبياد لندن 2012. بعد رحلته مع المنتخب الأوليمبي اتجه لتدريب نادي ليرس البلجيكي موسم 2013/2012، ثم عاد بعدها للدوري المصري مرة أخرى لتدريب نادي وادي دجلة موسم 2014/2013 وفي فبراير 2014 أصبح المدير الفني لنادي دبي الإماراتي. في عام 2018 تم تعيين هاني رمزي في منصب المدرب العام للمنتخب الوطني مع المكسيكي خافيير أجيري، وقال رمزي تعقيبا على القرار: "متحمس للعمل مع أجيري، وسأقدم له كل الدعم والمساندة في التعرف على اللاعبين المصريين.. سعيد للغاية بتولي مهمة المدرب العام لمنتخب مصر، وأقدم كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على هذا الاختيار، وأتمنى التوفيق والنجاح في المهمة".

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