انت الان تتابع نجم الزمالك: الشعب التونسي يستحق «قبلة» لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ مارس ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

أعرب هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك السابق، عن سعادته بفوز الفريق الأبيض على مضيفه جورماهيا الكيني، مساء اليوم الأحد، معلقًا: «هو ده الزمالك اللي أعرفه». وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على ضيفه جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليرفع بهذا الفوز رصيده إلى 8 نقاط يتصدر بهم المجموعة الرابعة بالبطولة، بينما تجمد رصيد جورماهيا عند 6 نقاط في المركز الأخير، ويأتي بترو أتلتيكو في المركز الثاني يليه نصر حسين داي ثالثًا.

وأكد فاروق خلال تصريحاته لقناة beIN sports، أن الزمالك قدم أداءًا مشرفًا، وقام بتصحيح أخطائه في المباريات الماضية، التي كان يتلقى بها أهدافًا دون داع، وحرم نفسه من التأهل المبكر بالكونفدرالية، والابتعاد عن منافسيه في الدوري بنحو 10 نقاط. وأوضح، أن الزمالك أثبت بأدائه أمام جورماهيا أنه يقف على أرض صلبة،

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