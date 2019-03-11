انت الان تتابع هدف أوباميانج يشعل صراع الهدافين في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

ماني

اختتمت اليوم الأحد مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج، حيث أقيمت اليوم 3 مباريات، وشهد اللقاء الأول فوز ليفربول على بيرنلي بنتيجة 4-2، أحرز أهداف ليفربول، روبرتو فيرمينو "هدفين" وساديو ماني "هدفين"، بينما أحرز هدفي بيرنلي وستوود وجودموندسون، كما تعادل تشيلسي مع وولفرهامبتون بهدف لكل فريق، سجل هدف تشيلسي إيدين هازارد، وأحرز هدف وولفر راؤول خيمينيز، وانتهى اللقاء الثالث بفوز آرسنال على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، أحرزهما تشاكا وأوباميانج.

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الجولة شهدت صيام العديد من اللاعبين عن التهديف، أبرزهم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، كما واصل محمد صلاح غيابه عن تسجيل الأهداف للقاء الرابع على التوالي. وشهدت الجولة تألق الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، حيث سجل ثلاثية فريقه في مرمى واتفورد، وواصل ساديو ماني تألقه وإحرازه للأهداف،