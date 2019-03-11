هدف أوباميانج يشعل صراع الهدافين في البريميرليج

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١٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
ماني
اختتمت اليوم الأحد مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج، حيث أقيمت اليوم 3 مباريات، وشهد اللقاء الأول فوز ليفربول على بيرنلي بنتيجة 4-2، أحرز أهداف ليفربول، روبرتو فيرمينو "هدفين" وساديو ماني "هدفين"، بينما أحرز هدفي بيرنلي وستوود وجودموندسون، كما تعادل تشيلسي مع وولفرهامبتون بهدف لكل فريق، سجل هدف تشيلسي إيدين هازارد، وأحرز هدف وولفر راؤول خيمينيز، وانتهى اللقاء الثالث بفوز آرسنال على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، أحرزهما تشاكا وأوباميانج.
الجولة شهدت صيام العديد من اللاعبين عن التهديف، أبرزهم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، كما واصل محمد صلاح غيابه عن تسجيل الأهداف للقاء الرابع على التوالي. وشهدت الجولة تألق الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، حيث سجل ثلاثية فريقه في مرمى واتفورد، وواصل ساديو ماني تألقه وإحرازه للأهداف،
الجولة شهدت صيام العديد من اللاعبين عن التهديف، أبرزهم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، كما واصل محمد صلاح غيابه عن تسجيل الأهداف للقاء الرابع على التوالي.
وشهدت الجولة تألق الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، حيث سجل ثلاثية فريقه في مرمى واتفورد، وواصل ساديو ماني تألقه وإحرازه للأهداف، بعد أن أحرز ثنائية في مرمى بيرنلي، كما عاد الجابوني أوباميانج لتسجيل الأهداف بعد أن أحرز هدفا لأرسنال في شباك مانشستر يونايتد.
وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ30.
سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 18 هدفًا
محمد صلاح لاعب ليفربول 17 هدفًا.
هاري كين لاعب توتنهام 17 هدفًا.
بيير أيمريك أوباميانج لاعب آرسنال 17 هدفًا.
ساديو ماني لاعب ليفربول 16 هدفا.
رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي 15 هدفا.
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