انت الان تتابع الأهلي يطلب زيادة جماهيره في مواجهة شبيبة الساورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م

جماهير الأهلي

طلب مسؤولو النادي الأهلي، من وزارة الداخلية زيادة عدد الجماهير، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره شبيبة الساورة الجزائري، التي تجمع بينهما مساء السبت، المُقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخير من عمر دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويحاول الأهلي زيادة عدد الجماهير من عشرة ألاف مشجع إلى خمسة وعشرين ألف مشجع، خاصة وأن هذه المباراة مصيرية في مشوار الأهلي في البطولة الإفريقية، ويحتاج الدعم من جانب جماهيره في تلك المباراة.

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وأعلنت لجنة المباريات بالنادي الأهلي عن فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة شبيبة الساورة الجزائري. فوز الأهلي على بطل الجزائر سيمنحه ثلاث نقاط مهمة يرفع بها رصيده إلى 10 نقاط يضمن بها التأهل مباشرة دون النظر للنتائج الأخرى ويتبقى فقط معرفة ترتيبه وهل سيتأهل متصدرًا للمجموعة، أم في المركز الثاني. ويمتلك