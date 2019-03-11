انت الان تتابع طاقم تحكيم سنغالي يدير لقاء الزمالك وبطل الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

الزمالك

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيويت نداي حكم الساحة لمباراة نصر حسين داي الجزائري وضيفه الزمالك في الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019. وأعلن الكاف عن طاقم تحكيم المباراة الأخيرة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية بقيادة السنغالي ماجيويت ويعاونه كلًا من ألفيس نوبو نجويجوي مساعد أول وسيدو تيما مساعد ثان. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1، باستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية في الجولة الثانية بدور المجموعات.

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ويخوض فريق الزمالك لقاء مصيري حاليًا أمام فريق جور ماهيا الكيني على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي. ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة نصر حسين داي في الجولة الأخيرة التي ستقام بينهما على استاد 5 يوليو 1962، بالجزائر، والمقرر لها يوم