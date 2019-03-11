الامارات | الوحدة يخطط لإخماد صحوة الاتحاد السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يخطط لإخماد صحوة الاتحاد السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الوحدة الحصول على أول ثلاث نقاط في مشواره الصعب بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، عندما يستضيف الاتحاد السعودي في السابعة من مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

يحتل الوحدة المركز الثالث في المجموعة بلا رصيد من النقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام لوكوموتيف الأوزبكي بهدفين نظيفين، وليس أمام الفريق سوى الفوز من أجل الوجود في صلب المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، خصوصاً أن الفريق يلعب على أرضه وبين جماهيره، ويهمه استغلال هذه الميزة التي تدعيم موقفه.

ومن المتوقع أن يلعب الوحدة مهاجماً منذ بداية المباراة، مع وجود كثافة كبيرة في وسط الملعب، للسيطرة على منطقة بناء الهجمات، وحرمان المنافس من القيام بهجمات مرتدة سريعة تسبب قلقاً وإزعاجاً مستمراً لخط الدفاع، مع فرض رقابة لصيقة على أهم مصادر خطورة ومفاتيح لعب الفريق السعودي، وأبرزها نجمه الدولي وهدافه فهد المولد، ونجومه الأجانب بقيادة فيلانويفا.

وستكون عودة قائد الفريق إسماعيل مطر لتشكيلة الفريق دعماً معنوياً كبيراً للاعبين، بجانب هداف الفريق تيغالي، والبرازيلي ليوناردو، الذي يمر بفترة مثالية فنياً وبدنياً، وخليل إبراهيم الذي قدم نفسه بصورة جيدة في المباريات الأخيرة.

من جانبه، اقترب الاتحاد السعودي كثيراً من استعادة مستواه المعروف محلياً وآسيوياً، فبعد الفوز الساحق في الجولة الأولى على الريان القطري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وتصدره المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن لوكوموتيف الأوزبكي الثاني، عاد وحقق فوزاً مهماً على الفيحاء في الدوري السعودي بهدفين نظيفين، سعياً للخروج من أزمته الحالية، والابتعاد عن مراكز المؤخرة.

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ويسعى الفريق إلى استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد هذين الفوزين، وتقديم مباراة قوية، وتحقيق نتيجة إيجابية تحفظ له صدارته للمجموعة الثانية الآسيوية.

تين كات: أتحمل كل الأخطاء

قال المدير الفني لفريق الوحدة، تين كات، إن فريقه سيخوض مباراة مهمة يحتاج فيها الفريق إلى التعويض والنقاط الثلاث من أجل الاستمرار في البطولة، مؤكداً أنه يعرف فريق الاتحاد السعودي، وسيقوم الفريق بما عليه لتحقيق المطلوب.

وقال: «تاريخياً، الوحدة لم يَفُز على الاتحاد، والمنافس في صحوة عكس الوحدة، وننظر إلى المستقبل فقط ونسعى لتحقق الفوز».

وعن استمرار الأخطاء الدفاعية قال: «كانت لدينا أخطاء شخصية أمام لوكوموتيف في أول 25 دقيقة، وأتحمل كل الأخطاء، وسنقوم بتصحيحها في مباراة اليوم».