الامارات | كوتينيو.. خيانة برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو.. خيانة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة «ميرور» البريطانية إن البرازيلي، فيليب كوتينيو، جناح فريق برشلونة الإسباني، أقدم على خطوة مفاجئة نحو خيانة الفريق الكتالوني.
وأضافت الصحيفة أن «كوتينيو تحدث مع عدد من لاعبي مانشستر يونايتد، بشأن انتقاله إلى صفوف الشياطين الحمر، في صفقة تقدر بـ100 مليون يورو».
وأوضحت أن «اليونايتد ليس الوحيد المهتم بخدمات كوتينيو، لكن باريس سان جيرمان يراقب أيضاً موقف النجم البرازيلي».
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